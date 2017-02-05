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Haringey’de dün akşam kan aktı: 2 ağır yaralı

— 5 Şubat 2017

Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde bıçaklanan iki erkek, kaldırıldıkları hastanede yaşam kavgası veriyor.

Green Lanes üzerindeki bir Türk restoranının karşısında ve Harringay Green Lanes tren istasyonunun yakınında meydana gelen olayda yaralanan 26 ve 29 yaşındaki iki kişi gelen sağlık ekibi tarafından  Doğu Londra’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından ise olayla ilgili olarak, “Polis, 4 Şubat Cumartesi günü saat 22.45’te Gren Lanes’e bir bıçaklama olayına çağrıldı. Polis memurları, Londra Ambulans Servisi ile birlikte olay yerine gitti ve bıçakla yaralanan iki erkek buldu” denildi. Şüpheli kişilerin olay yerinden kaçtığı ve şu ana dek herhangi bir tutuklama yapılmadığı belirtildi.

Soruşturmayı sürdüren polisin olay yerini kordon altına aldığı da ifade edildi.

Adını vermeyen bir şahit, “Restorandaydık, iki kişi içeri girip etrafa bakmaya başladı. İlk başta bir şey anlamadık. Ancak bir süre sonra dışarıda bir sürü polis vardı, biz de orayı terkettik” dedi.

Başka bir tanık da, bıçaklanma olayının kesinlikle restoranın dışında meydana geldiğini söyledi.

Olay hakkında bilgi sahibi olanların 101 numaradan Haringey Polisi’ni veya 0800 555 111’den Crimestoppers’ı aramaları istendi.

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