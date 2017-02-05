Kadınlarda Türkiye U19 Milli Takımı, K.İrlanda ile oynayacak

Para makinalarını havaya uçuran çeteye toplam 33 yıl hapis cezası— 5 Şubat 2017
Nakit para makinalarını havaya uçurarak soyan üç kişilik çetenin elemanları, toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
U19 Türkiye Kadın Milli Takımı, Kuzey İrlanda ile iki özel maç oynayacak.
U19 Türkiye Kadın Milli Takımı ilk maçını 14 Şubat Salı günü, Lurgan kentinde yapacak. Mourneview Park Stadı’ndaki karşılaşma saat 15.00’de başlayacak.
İki takım 16 Şubat Perşembe günü de Ballymena Showground’da karşı karşıya gelecek. Bu maçın başlama saati de 15.00.
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