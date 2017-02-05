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Home / İngiltere ve Londra / Kirli havaya karşı çocuklara maske önerisi

Kirli havaya karşı çocuklara maske önerisi

— 5 Şubat 2017

Londra’daki artan kirli havaya karşı yeni projeler ortaya konmaya başlandı.

Bunlardan biri de çocukların okula gidiş-gelişlerinde toksinli havanın etkilerinden korunmak için maske takmaları. Güney Londra’nın Lambert bölgesinde bulunan Archbishop Sumner Primary School yönetimi de bu konuda atılacak adımlar için gelecek hafta bir toplantı düzenledi.

Okulun Yönetim Kurulu Başkanı Adam Matthews, “Öğrencilerin yüz maskeleri ile okulu gelip, gitmelerini gerçekten dikkate almaya çalışıyorum. Benim bu konuda önerim olacak. Umudum bunun desteklenmesidir” diye konuştu.

Başkan yardımcısı rahip Angus Aagaard, maske önerisini desteklediğini belirterek, “Acı verici bir durum ama ihtiyaç gerektiren bir şey” dedi. Öğretmenler ve anne-babaların olaya bu tür bakmaları durumunda çocukların kirli havadan korunmaları için kısa mesafelerde maske takmalarının en radikal çözüm olabileceğini kaydetti.

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