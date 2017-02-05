Motor hırsızlığı İngiltere’yi sarstı

Cami’nin etrafında insan zinciri— 5 Şubat 2017
Değişik dinlerden insanlar Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde bulunan Wightman Road Camisi’nde Cuma namazından önce toplandı.
Günümüzde giderek artan hırsızlık vakalarının belki de en ilginçlerinden birisi İngiltere‘de yaşandı.
Bu kez hırsızlığın kurbanı ise Jaguar Land Rover oldu. Hırsızlık olayı bu hafta içinde İngiltere‘nin merkezinde Solihull’daki JLR tesislerinde gerçekleşti.
The Coventry Telegraph gazetesinde yer alan habere göre; hırsızlar Salı günü güvenliği sahte kimlik ve kamyonla aşarak, iki treylere üretimiş ve montaj için hazırda bekleyen motorları yüklemeyi başardı.
Ardından hırsızlar güvenlik kameralarındaki görüntülere göre çıkış kapısından da kimlikleriyle geçerek tesisten ayrılmayı başardı.
JLR’nin Solihull tesisinde Range Rover, Land Rover ve Jaguar XE sedan modelleri üretiliyor. Hırsızlık olayı doğrulanırken, marka kaç adet motor çalındığı konusunda bir açıklama yapmadı ancak hırsızlığın markaya zararının 3.75 milyon dolar olduğu biliniyor.
JLR, model gamında V6 ve V8 benzin ve dizel motorlarla, dört silindirli benzin ve dizel motorlar kullanıyor.
Hırsızlık olayı oldukça şaşırtıcı çünkü çalınan motorların farklı araçlarda kullanılması o kadar da kolay değil. Gerekli yazılım ve uygun şanzıman sistemleri olmadan motorların kullanılabilir olması oldukça zor. Aynı zamanda tüm motorların seri numaraları da sistemden kolaylıkla takip edilebilir durumda olduğundan motorları çalan hırsızların ne planladıkları çok da anlaşılabilmiş değil.
İngiliz polisi konuyla ilgili soruşturma ve incelemelere başladı ve İngiliz basınına göre tüm kaynakları seferber etmiş durumda.
Bu hırsızlık aynı tesiste yaşanan ikinci hırsızlık vakası. The Birmingham Mail’in haberine göre üç yıl önce yine aynı tesisten bu kez 1.5 milyon dolar değerinde motor çalınmıştı. Hırsızlar ise geçen yıl yakalanmış ve motorları parçalayıp satmayı planladıkları ortaya çıkmıştı. (carmedya.com)
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