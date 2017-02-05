Olası çözümün maliyetini Londra’da konuşuyorlar

Türkiye’den en çok altını İngiltere aldı— 5 Şubat 2017
Geçen yıl en fazla külçe altın ihracatı 76,2 ton ile İngiltere’ye yapılırken, bunun karşılığı söz konusu ülkeden 3,1 milyar dolarlık gelir sağlandı.
Liderlerin müzakerecileri Özdil Nami ve Andreas Mavroyanis olası bir çözümün maliyetleri konusunda teknik bir çalışmaya katılmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’ya gittiler.
Kıbrıs Postası’nın haberine göre, Nami ve Mavroyanis’in aldıkları bir davet üzerine Londra’ya gittikleri öğrenilirken, ziyaretin tamamen teknik nitelikli bir temas olduğu, siyasi bir anlam taşımadığı vurgulandı.
Müzakerecilerin bir dizi toplantıya katılması beklenirken, IMF ve Dünya Bankası yetkilileri ile de bir dizi temasın gündemde olduğu da gelen bilgiler arasında. Kıbrıs müzakerelerinin önemli bir boyutu olan çözümün maliyetleri konusunda toplam miktarın 10 milyar Euro civarında olacağı düşünülürken, Cenevre Zirvesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in “AB çözüm halinde 3,1 milyar Euro yardım yapacak” şeklinde açıklamada bulunmuştu. Diplomatik kaynaklar Juncker’in bu açıklamasından sonra çözümün maliyetleri konusunun ‘ivme’ kazandığı ve bu konudaki çalışmaların hızlandığını da vurguladılar. (KıbrısPostası)
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