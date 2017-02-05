Para makinalarını havaya uçuran çeteye toplam 33 yıl hapis cezası

Nakit para makinalarını havaya uçurarak soyan üç kişilik çetenin elemanları, toplam 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temmuz 2014 ile Nisan 2015 tarihleri arasında Londra ve Home Continius bölgelerinde, Batı Londra’nın Surrey ve Thames Valley kesimlerinde banka, süpermarket, postane ve köşebaşı para makinalarına uçucu ve tehlikeli oksiasetilen gazı kullanarak 27 saldırı gerçekleştiren Jamie Duggan (26), Anthony Rodwell (27) ve Trevor Collins (26), saldırılarının sadece sekizinde başarılı oldu. Bu saldırılarda toplam 356 bin 330 sterlin para çalan çete elemanlarının makine ve çevreye verdiği zararlar ise 320 bin sterlini buldu. Çetenin, Hounslow’da 8, Hillingdon’da 4, Ealing’de 8, Surrey’de 3 ve Thames Valley’de de 3 saldırısı tespit edildi. Çalınmış araçlar ve sahte plakalarla soygunları gerçekleştiren çetenin Ekim 2014’te bir gece, bir saat içinde üç hedefe saldırdığı da ortaya çıktı.

Çeteyi ele geçiren Flying Squad Polis ekibinden Dedektif Müfettiş Scott Hartley, makinalara çok tehlikeli bir kimyasal madde kullanılarak 40 yard kadar uzaktan 27 kez yapılan saldırılarda çevredeki insanların zarar görmemesinin, ölen ve yaralanan olmamasının mucize olduğunu söyledi. Çetenin, üyelerinden birinin olay yerinde bıraktığı bir eşyasındaki DNA’sının incelenmesi sonucu ele geçirildiği belirtildi.

İnsan yaşamını tehlikeye atabilecek patlamaları gerçekleştirmek, çalmak ve soygun için komplo hazırlamak suçlamaları yapılan çete elemanlarından StainesUpon-Thames’dan Jamie Duggan ile Ashford’dan Anthony Rodwell 12’şer yıl, yine aynı bölgeden Trevor Collins ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çete elemanlarının c

ezaları geçtiğimiz Cuma günü Kingston Crown Court’taki son duruşmada açıklandı.