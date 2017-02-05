Waterloo metrosunda çıplak erkek yakalandı

Cami’nin etrafında insan zinciri— 5 Şubat 2017
Değişik dinlerden insanlar Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde bulunan Wightman Road Camisi’nde Cuma namazından önce toplandı.
Londra’nın en işlek metrolarından olan Waterloo’da bir erkek, belden aşağısı çıplak olarak yakalandı.
İngiliz Ulaştırma Polisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, geçen Perşembe günü saat 18.00 sularında halkı şok eden bir biçimde belden aşağısında sadece küçük bir parça giysi olan erkeğin gözaltına alındığı belirtildi. Sözcü, bu kişinin daha sonra herhangi bir suçlama yapılmadan serbest bırakıldığını da söyledi.
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