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Home / İngiltere ve Londra / Waterloo metrosunda çıplak erkek yakalandı

Waterloo metrosunda çıplak erkek yakalandı

— 5 Şubat 2017

Waterloo metro istasyonu.

Londra’nın en işlek metrolarından olan Waterloo’da bir erkek, belden aşağısı çıplak olarak yakalandı.

İngiliz Ulaştırma Polisi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, geçen Perşembe günü saat 18.00 sularında halkı şok eden bir biçimde belden aşağısında sadece küçük bir parça giysi olan erkeğin gözaltına alındığı belirtildi. Sözcü, bu kişinin daha sonra herhangi bir suçlama yapılmadan serbest bırakıldığını da söyledi.

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