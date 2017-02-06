Brexit şirketler üzerinde olumsuz etki yapacak

İngiltere’de iş dünyasındaki liderlerin yarısından fazlası, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının (Brexit) şirketler üzerinde olumsuz etki yapacağını düşünüyor.

ngiltere’nin önde gelen pazar araştırması şirketi Ipsos Mori’nin ülkenin saygın firmalarının yöneticilerine yönelik yaptığı ankette, liderlerin Brexit’in şirketleri ve ekonomi üzerine olumsuz etki yapacağı ancak bu süreçte hayatta kalabilecekleri konusunda güvenli hissettiklerini ortaya çıkardı.

Londra Borsası FTSE 500’de işlem gören firmanın arasında yer alan 100’den fazla şirketle yapılan anket sonuçlarında katılımcıların yüzde 58’i Brexit’in iş dünyasına ağır darbe vuracağını düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 31’i Brexit’in kendi işletmeleri için hiçbir değişiklik yapmayacağını düşündüğünü söylerken yüzde 11’i de İngiltere’nin AB’den ayrılmasının firmalarına olumlu katkı sağlayacağını düşündüğünü söyledi.

AB üyeliğinin devamından yana olan şirket liderleri, ortak pazara üye olmanın gelecekte kendi işletmelerini ve ekonomiyi büyütmek için gerekli olduğu fikrini taşıyor. (dünya.com)