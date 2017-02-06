Crawley, sahasında şok oldu: 1-2

Yardım kuruluşu için koştular— 6 Şubat 2017
İngiltere Kraliçesinin torunları olan Prens Harry, Prens William ve eşi Prenses Kate Middleton Londra’da bir organizasyon için 100 metre yarışında birbirleriyle mücadele etti.
Sky Bet League Two’da play-off hesapları yapan Crawley Town, sahasında beklemediği bir yenilgi aldı.
Sahasında 2 bin 124 futbolseverin önünde Stevenage ile karşılaşan Crawley Town 2-1 mağlup oldu. Oyunun 28. dakikasında kazandığı penaltı golüyle devreyi 1-0 önde tamamlayan Crawley, 76’ıncı dakikada konuk takımın attığı golü engelleyemedi. Karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında bir gol daha yiyen Crawley Town sahadan puansız ayrıldı.
Crawley Town, 27 maçta 35 puanla 16’ıncı sıraya geriledi.
Bu haftaki maç programı şöyle:
7 Şubat Salı
19.45 Blackpool-Crawley Town (lig)
11 Şubat Cumartesi
15.00 Luton Town-Crawley Town (lig)
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