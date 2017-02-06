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Crawley, sahasında şok oldu: 1-2

— 6 Şubat 2017

Sky Bet League Two’da play-off hesapları yapan Crawley Town, sahasında beklemediği bir yenilgi aldı.

Sahasında 2 bin 124 futbolseverin önünde Stevenage ile karşılaşan Crawley Town 2-1 mağlup oldu. Oyunun 28. dakikasında kazandığı penaltı golüyle devreyi 1-0 önde tamamlayan Crawley, 76’ıncı dakikada konuk takımın attığı golü engelleyemedi. Karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında bir gol daha yiyen Crawley Town sahadan puansız ayrıldı.

Crawley Town, 27 maçta 35 puanla 16’ıncı sıraya geriledi.

Bu haftaki maç programı şöyle:

7 Şubat Salı

19.45 Blackpool-Crawley Town (lig)

11 Şubat Cumartesi

15.00 Luton Town-Crawley Town (lig)

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