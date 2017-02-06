Hızır Orucu yarın başlıyor

Alevilik inancının ritüellerinden Hızır Orucu yarın (Salı günü) başlıyor.

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinden Hızır Orucu hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Alevilik inancının önemli ritüellerinden biri olan Hızır Orucu, 7 Şubat Salı günü başlayacak ve 9 Şubat Perşembe günü bağlanacak Hızır Cemi ile sona erecek.

Hızır Cemi, Perşembe günü saat 18.00’de Ali Dereli Dede tarafından yürütülecek.

İAKM ve Cemevinden Hızır Orucu hakkında yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Alevi inancının odağında sevgi vardır, sevgi Alevi insanının kişiliğini, dünyaya bakışını ve dünyayı yorumlayışında yol gösterici en etken öğedir.

Alevi insanı bu sevgi ve hoşgörüyü yalnız insana ve doğaya karşı değil, yarattığı değerlere, kutsal bildiği, inandığı, umut bağladığı, imdada çağırdığı, yer, mekan, zaman tanımayan, Alevi inancında insanı-Kamil olan, gizli hazinenin sırlarını insan beyninin kavrayabildiği ölçülerde kavramış gelmiş ve geçmiş Nebi’lere, Veli’lere, Eren’lere ve inandığı Tanrı’ya bakışta ve algılayışta düşüncesinin merkezine koymuş, bu anlamda ise Ulu Evliyalara ve Tanrı’sına korkuyla değil, sevgi ile yaklaşmış, onları kendi gönlünde mihman etmiş, kendine dost, yoldaş ve yaren bilmiştir.

Bu ulu Evliyalardan biride Alevi insanının dilinden düşürmediği Boz atının sırtında her çağıranın imdadına yetişen Hızır’dır.

“Çok günah işledim senin katında

Eriş Şâh-ı Merdan sen imdad eyle

Kul daralmayınca Hızır yetişmez

Yetiş Hızır Nebî sen imdat eyle”

Hızır orucunu her kim ne amaçla tutuyorsa dilde dileği, gönülde muradı gerçek olsun.

Hızır aşkına yanan delillerin ışığı hanemizi aydınlattığı gibi gönlümüzde aydınlatsın.

Helal kazançla kazanıp Hızır aşkına pişirip meydana getirdiğimiz lokmalarımız yiyenlere helal olsun, hazırlayıp yedirenlere delil olsun.

Tuttuğumuz oruçlarımız ailemize birlik, huzur, bereket getirsin. Toplumumuza ağız tatlılığı, birlik ve dirlik getirsin.

Hz. Hızır her dem dara düşenlerin, zorda kalanların, umudunu yitirenlerin, çaresizlerin ellerinden tutup onları gerçeğe yönlendirsin.

Gerçekler demine, Allah, eyvallah.”

ALİ DERELİ DEDE KİMDİR?

Ali Dereli Dersim’in Nazmiye ilçesinde doğdu. İlkokulu Kiği’de, ortaokulu Elazığ’da yatılı okudu. Lise öğrenimini İzmir Ticaret Lisesinde tamamladı.

Daha sonra, hem devlet memurluğu hem de açık öğretim fakültesi iktisat bölümünü bitirdi. Siemens İzmir bölge müdürlüğünde, muhasebe şefliğini yaptı. 2000 yılında İngiltere’ye göçtü. 16 yıldır Londra’da yaşıyor.

Ali Dereli Dede, Küreys Baba ocağından olup, yol erkan konusunda dedesi Baba Kali’den etkilenmiştir ve İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevinin dedeliğini yapmaktadır.