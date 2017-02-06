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II. Dünya Savaşı pilotu 100 yaşında savaş uçağıyla uçtu

— 6 Şubat 2017

İngiltere ordusu, II. Dünya Savaşı’nda pilotluk yapan Mary Ellis’e 100. yaşında hiç unutamayacağı bir hediye verdi. Ellis, savaşta kullandığı uçağıyla uçtu.

Savaşta kullandığı uçaklardan iki Spitfire, “Güney Sahilleri” üzerinde havalandı, bunlardan iki kişilik olanında Ellis de yer aldı. Onlarca sene sonra savaş uçağıyla yeniden göklerde süzülen Ellis eski hatıralarını tazeledi. Pilot Matt Jones, bir süre sonra uçağın kontrolünü Ellis’e bıraktı. Ellis uçuş sırasında sürekli “Harika, harika” diye sevinç çığlıkları attı. (haberler.com)

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