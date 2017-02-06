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İngiltere’deki muhalif Türk gazetecilik tarihi (Video)

— 6 Şubat 2017

Doç. Dr. Serkan Yazıcı ve Doç. Dr. Talha Çiçek

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde İngiltere’de yayınlanan muhalif Türk gazetecilik tarihi Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşide anlatıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezinin başlattığı Kültür-Sanat Konuşmaları serisinin ilk söyleşisi Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan Yazıcı ile gerçekleştirildi.

“İngiltere’de Jön Türk Gazeteciliği” adlı söyleşide Osmanlı’nın son dönemlerinde Jön Türkler olarak bilinen muhaliflerin İngiltere’de yürüttüğü gazetecilik çalışmaları ve yayımladıkları gazete örnekleri üzerinden İngiltere’deki muhalif Türk gazeteciliği anlatıldı.

19’uncu yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nda “Jön Türkler” olarak adlandırılan aydınlar ve siyasetçiler muhalefetin ilk temsilcileri idi.

Jön Türkler politikacı kimliklerinin yanı sıra şair, romancı, gazeteci, bürokrat gibi mesleklere sahipti.

Osmanlı içinde yürüttükleri gazetecilik faaliyetleri ile siyasi fikirlerini savunan ve saray yönetimini eleştiren Jön Türkler, alınan kararlar ve yapılan devlet düzenlemeleri sebebi ile gazetecilik faaliyetlerini yurdışında yürütmek zorunda kaldı.

Fransa ve Mısır olduğu gibi İngiltere de Jön Türkler için en önemli ülkelerden biriydi.

KÜRDİSTAN ÖNEMLİ GAZETELERDENDİ

Doç. Dr. Talha Çiçek’in moderatörülüğünde başlayan söyleşide Jön Türkler tarafından Londra’da basılan ilk gazete olan Muhbir başta olmak üzere İngiltere’nin farklı şehirlerinde basılan Türkçe, Kürtçe ve İngilizce gazete, mecmua ve dergilerden örnekler gösterildi.

Tarihi bilgi ve veriler ışığında Osmanlı gazeteciliği ve muhalefetin özgür gazetecilik serüvenini anlatan Doç. Dr. Serkan Yazıcı, Londra’da Türkçe ve Kürtçe basılan ilk gazete olan Kürdistan’ın en önemli gazetelerden biri olduğunu vurguladı. Yazıcı yine aynı dönemler Kürtçe yayımlanan karikatür dergisi Kürdistan Dolap’tan ve Arnavutluk’un ilk Cumhurbaşkanı İsmail Kemal Bey tarafından basılan bir diğer önemli gazete niteliğindeki Selami’den de bahsetti.

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