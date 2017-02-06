İşçi Partisi liderinden Trump’a tepki

İngiltere‘de ana muhalefetteki İşçi Partisi‘nin lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump‘ın nazik mesajlara ve daha fazla anlayışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Britanya Müslüman Konseyi’nin düzenlediği “Camimi ziyaret et” etkinliği kapsamında kuzey Londra‘daki Finsbury Park Camisi’ni ziyaret eden Corbyn, burada basına açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump’ın nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların teşkil ettiği 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı kararını eleştiren Corbyn, uygulamayı “bölücü ve ayrımcı” diye nitelendirdi.

“Buradan Atlantik’in karşı tarafındaki adama çok nazik bir mesaj yollayacağım, çünkü kendisi nazik mesajlara ve daha fazla anlayışa muhtaç gibi görünüyor.” ifadesini kullanan Corbyn, “Birlikte çay içmek, birbirimizi ayırmak için beton duvarlar inşa etmekten çok daha etkilidir.” dedi.

Toplumu oluşturan toplulukların birbirlerine karşı nazik olmalarının önemine dikkati çeken Corbyn, “Son birkaç haftadır dünyanın farklı bölgelerinde korkunç bir dil kullanılıyor. Korkunç dil de korkunç eylemlere dönüşüyor. Bu korkunç eylemler de tıpkı Quebec’te olduğu gibi tamamen masum insanların ölümüyle sonuçlanıyor.” diye konuştu.

Jeremy Corbyn, geçen hafta da İngiltere‘nin Trump’a ilettiği “devlet ziyareti” davetinin, ABD‘nin yeni başkanı bu tür uygulamalardan vazgeçinceye kadar askıya alınması çağrısı yapmıştı.

Kanada’nın Quebec City kentindeki İslam Kültür Merkezi Camisi’ne geçen pazar günü silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette isimli 27 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, yatsı namazı kılan cemaatten 6 kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Trump, geçen hafta cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesi ile Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına vize verilmemesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti. Kararnameyle ayrıca Suriye‘den mülteci girişi de süresiz askıya alınmıştı.

Trump’ın kararnamesi federal mahkemenin aldığı kararla geçici olarak askıya alınmıştı. Trump yönetiminin Temyiz Mahkemesine yaptığı ve yasağın tekrar yürürlüğe konulmasını içeren talebi reddedilmişti.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak’ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra da “yasa dışı göçmenleri önlemek” ve “sınır güvenliğini artırmak” amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararnameyi imzalamıştı.(aa)