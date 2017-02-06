Kıbrıs için barış şarkıları söylenecek

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Kıbrıs’ta kalıcı barışın sağlanabilmesi için Türk ve Rum ses sanatçıları Londra’da ortak sahne alarak, barışa destek verecek.

Ada’nın Türk ve Rum liderlerinin devam ettirdikleri barış ve müzakere görüşmeleri devam ederken, barışa bir destek de Kıbrıslı Türk ve Rum ses sanatçılardan geldi.

Kıbrıslı Türk ses sanatçısı Umut Albayrak ve Kıbrıslı Rum ses sanatçısı Koulis Theodorou, “Barış için Beraber” adlı konser verecek. Kuzey Londra’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatları 10 pound olarak açıklandı. 17 Şubat Cuma günü saat 20.00’de başlayacak konser için salon kapıları saat 19.15’te dinleyicilere açılacak. Barış şarkılarının seslendirileceği konsere bilet almak isteyenler 0774 224 5503 numaralı telefondan Ertanç Hidayettin’i veya 0779 876 3713 numaralı telefondan Kyriacos Panayi’yi arayabilir.

UMUT ALBAYRAK KİMDİR?

Umut Albayrak, küçük yaşta başladığı müzik eğitimine İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde müzik bölümünde lisans eğitimiyle devam etti. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. Halen Doğu Akdeniz Üniversitesi müzik bölümünde akademisyenlik görevine devam eden Dr. Umut Albayrak, 2002 yılından bu yana dünyanın pek çok noktasında farklı müzik tarzlarında ve farklı dillerde konserler verdi. Albayrak, Kıbrıs adası sanatçıları haricinde uluslararası sanatçılarla da konserler gerçekleştirdi. Aynı zamanda uluslararası ün kazanmış müzik konusunda pek çok önemli isimle de birlikte sahne aldı ve çalışmalar ortaya koydu. Albayrak, birçok sosyal sorumluluk projesine de katkı koymuş, konserler gerçekleştirmiş ve bu projeler kapsamında gelirini Eğitim Vakfına bıraktığı bir karma albüm yapmıştır. Ayrıca babası Dr. Arif Albayrak’la birlikte bir şiir şarkı albümü çıkarmıştır. Umut Albayrak “Umut” isimli çıkardığı ilk solo albümünün ardından ikinci solo albümü için stüdyo çalışmalarını sürdürmektedir.

KOULİS THEODOROU KİMDİR?

Koulis Theodorou, Lefkoşe’de doğdu. Çok çeşitli müzik dünyası bir sanatçı, besteci ve yapımcı olarak, ona çeşitli alanlarda sanatsal ifade bulma fırsatı verdi. Bir söz yazarı olarak yaptığı bağımsız projelerin yanı sıra, TV yapımları ve tiyatro gösterileri için müzikler besteledi. Sanatçı, icracı olarak Kıbrıs’ta ve yurtdışında pek çok konser verdi ve Kıbrıslı bestecilerin eserlerini seslendirdi.