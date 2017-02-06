Şefika Kutluer’den Londra’da muhteşem konser

Dünyaca ünlü Türk flüt virtüözü Şefika Kutluer, Londra’da gerçekleştirdiği “Doğu’dan Batı’ya, Yunus’tan Mevlana’ya” konseri ile dinleyenleri adeta büyüledi.

“Sihirli Flüt” olarak bilinen Şefika Kutluer, Piccadilly’deki tarihi St James’s Kilisesi’nde yaklaşık 200 kişinin katılığı konserde harpist David Wrigth ile performans sergiledi.

Türkiye’nin Londra Kültür, Turizm ve Tanıtma Müşavirliği, Yunus Emre Kültür Merkezi ve Uluslararası Mevlana Vakfı tarafından organize edilen konserde doğu kültüründen batı kültürüne ve Yunus’tan Mevlana’ya müzik eserleri ifa edildi.

Gecenin konukları arasında Türkiye’nin Londra Sefiresi Esra Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran, Türkiye’nin Londra Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Cem Işık, Silahlı Kuvvetler Ataşesi Vekili Onur Kıyıcı, Büyükelçilik Müsteşarı Sercan Evcin ve Barış Üçaker, Basın Müşaviri Emin Tuğrul, KKTC Londra Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Yunus Emre Enstitüsü Direktörü Dr. Mehmet Karakuş, Türk ve İngiliz sanatseverler yer aldı.

Konser öncesi selamla konuşması yapan Uluslararası Mevlana Vakfı’nın Mütevelli Kurulu Üyesi Refik Kutluer, Mevlana ve Yunus’un Türk toplumunun en önemli şahsiyeterinden olduğunu belirterek, hoşgörü, barış ve sevgi vurgusu yaptı.

Türk besteci Ekrem Zeki Ün’ün “Yunus’un mezarında” adlı eserinin ifası ile başlayan konserde,Tanburi Cemil Bey, Dede Efendi ve Kutluer’in Mevlana eseri, Dede Efendinin Gülnihal eseri, Claude Debussy’nin Syrinx, Johann Sebastian Bach’in BWV 1031, BWV 1020, Menuet ve Badinerie eserleri ifa edildi.

Konser sonrası dakikalarca alkışlanan Şefika Kutluer’in mutluluğu gözlerinden okundu.