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Üniversiteli Elif’ten kalpleri ısıtan kampanya

— 6 Şubat 2017

Londra’da psikoloji eğitimi gören Elif, Birleşik Krallığa yerleşen ve yerleşecek olan mülteciler için kalpleri ısıtan bir kampanya başlattı.

Kingston Üniversitesi psikoloji bölümü öğrencilerinden Elif Beritan Bulut, çetin geçen soğuk kış günlerinde mültecileri ısıtmak için bir kampanya başlatarak, onlara battaniye, kışlık mont ve kabanlar topluyor. Elif’in kalpleri ısıtan kampanyasına ilgi ise oldukça yoğun. Öyle ki kısa sürede beklenenden fazla yapılan bağışlarla toplanan battaniye, kışlık mont ve kabanların yarısı ihtiyaç sahibi mültecilere iletilmek üzere yola çıktı bile. Üniversiteli Elif, beklentisinin üstünde yapılan yardımların yarısını Rojava ve çadır kentlere gönderme kararı aldı.

Kendi ailesinin de mülteci geçmişi olduğunu belirten Bulut, yeni bir yaşam kurmanın ne tür zorluklar ile gerçekleştiğini bildiğini böylesi bir çalışmayı yürütmenin sorumluluğu üstlendiğini ifade etti. Bu kampanyanın diğer üniversitelerdeki genç arkadaşlarına örnek teşkil etmesini dileyen Bulut, kendi üniversitelerinde benzer bir proje başlatmak isteyen öğrencilerin volunteering@kingston.ac.uk adresine email atarak bilgi edinebileceklerini söyledi.

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