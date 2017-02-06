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Waltham Forest tek golle yenildi

— 6 Şubat 2017

Essex Senior League Premier Küme’de Waltham Forest, deplasmanda Clapton’a 1-0 yenildi.

Karşılaşmaın ilk yarısında kalesinde  gördüğü gole karşılık veremeyen Forest haftayı puansız kapattı. Maçı 67 biletli seyirci izlerken, Forest bu karşılaşma sonrası 30 maçta 41 puanla 13’üncü sırada kaldı.

Forest Gate, Upton Lane’de oynanan maçın yardımcı hakemliklerinden birini Kadir Nazif yaptı.

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