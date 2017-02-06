Waltham Forest tek golle yenildi

İşçi Partisi liderinden Trump’a tepki— 6 Şubat 2017
İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump’ın nazik mesajlara ve daha fazla anlayışa ihtiyacı olduğunu söyledi.
Essex Senior League Premier Küme’de Waltham Forest, deplasmanda Clapton’a 1-0 yenildi.
Karşılaşmaın ilk yarısında kalesinde gördüğü gole karşılık veremeyen Forest haftayı puansız kapattı. Maçı 67 biletli seyirci izlerken, Forest bu karşılaşma sonrası 30 maçta 41 puanla 13’üncü sırada kaldı.
Forest Gate, Upton Lane’de oynanan maçın yardımcı hakemliklerinden birini Kadir Nazif yaptı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak