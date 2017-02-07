Başbakan May’e destek arttı— 7 Şubat 2017
İngiltere Başbakanı Theresa May’in programına destek 1 ayda yüzde 15 arttı.
İngiltere Başbakanı Theresa May’in programına destek 1 ayda yüzde 15 arttı.
İngiltere’de Başbakan May’in Avrupa Birliği’nden ayrılma konusunda ortaya koyduğu yaklaşım ilk kez halkın çoğunluğunun onayını aldı.
ORB tarafından yapılan ankete göre, İngiltere’nin AB’den ayrılması için hükümet tarafından yapılan hazırlıklar katılımcıların yüzde 53’ünün desteğini aldı. Bu, geçtiğimiz ay yapılan ankete göre 15 puanlık artışı ifade ediyor. (dünya.com)
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