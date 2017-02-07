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Bob Marley’in kayıp konser kayıtları bulundu

— 7 Şubat 2017

Londra’da eski bir otelin bodrum katında, reggae müziğinin efsanevi ismi Bob Marley’in 1974-1978 yılları arasında verdiği bazı konserlerin kayıp kayıtları bulundu.

Bob Marley’in Londra ve Paris’teki konserlerinin canlı kayıtlarında; “No Woman No Cry”, “Jamming” ve “Exodus” gibi ünlü parçalar da yer alıyor.

Marley ve grubu The Wailers, Londra’nın kuzeybatısındaki Kensal Rise semtinde bulunan eski otelde, 1970’li yılların ortalarında çıktıkları turneleri sırasında kalmıştı.

Otelin bodrum katında uzun yıllar rutubete maruz kalan kayıtların tamir edilemeyeceği düşünülüyordu.

Kayıtlar, Marley hayranı ve iş adamı Joe Gatt’in binayı boşaltma işini üstlenen bir arkadaşının ona haber vermesiyle keşfedildi.

RESTORASYON 1 YIL SÜRDÜ, 25 BİN STERLİNE MAL OLDU

Bodrum katında bulunan 13 çifte makaralı analog master bantlardan 10’u dijital ortamda restore edildi. Bantlardan ikisi boştu, biri de tamir edilemeyecek kadar zarar görmüştü.

Kayıtların restorasyonu 1 yıl sürdü ve 25 bin sterline mal oldu.

BBC’ye konuşan White House Stüdyoları’nden ses mühendisi Martin Nichols, “Berbat durumdaydılar. Çok ümidim yoktu” dedi.

Kayıtlar Marley’in 1975’te Londra’da Lyceum, 1976’da Hammersmith Odeon, 1977’de Rainbow ve 1978’de Paris’teki Pavillion gibi mekanlardaki konserlerine ait.

Konserler Bob Marley ve The Wailers gurubuna Rolling Stones tarafından ödünç verilen mobil stüdyo aracıyla kayıt edilmişti.

6 Şubat 1945’te doğan Bob Marley 11 Mayıs 1981’de yaşamını yitirmişti. Yaşasaydı bugün 72 yaşında olacaktı. (bbctürkçe)

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