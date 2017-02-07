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Çırılçıplak ev temizliğine gidiyor

— 7 Şubat 2017

1 çocuk annesi evli kadın, doğum izninde evlere temizliğe giderek para kazanıyor.

Şaşırtıcı olan ise 25 yaşındaki kadının temizlik yaparken sadece plastik eldiven giymesi.

Daily Mail’in haberine göre 1 çocuk annesi evli kadın, erkeklerin evini çırılçıplak temizleyerek para kazanıyor.

Liverpool’da yaşayan 25 yaşındaki Emily Nikols, temizlik boyunca plastik eldivenden başka bir şey giymiyor.

Emily, kendisine asılması yasak olan doğacı işverenlerinin gerçek birer centilmen olduğunu ve bu yüzden onu temizlik yaparken izleseler bile bir seks objesi gibi hissetmediğini iddia ediyor.

9 ay önce kızını dünyaya getiren genç kadın, doğum izninde ekstra para kazanmak için bir temizlik şirketinde çalışmaya başladı.

Emily, çırılçıplak çalışmanın tamamen normal olduğunu düşünüyor ve kendisiyle barışık biri olduğu için çıplak dolaşmaktan utanmadığını söylüyor.

Müşteriler ilk saat için 65 pound ve daha sonra her bir saat için 55 pound ödüyor.

Bu paranın saatte 45 poundu temizlikçiye kalıyor.

Müşterilerin temizlikçilere herhangi bir temasta bulunması yasak.

Temizlikçiler, çırılçıplak oldukları için ağır işler yapmıyor, güçlü kimyasallar kullanmıyorlar.

Fotoğraflar: Mercury

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