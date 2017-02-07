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Doğu Londra’da bir yaya TIR’ın altında kaldı

— 7 Şubat 2017

 

Commercial Road

Doğu Londra’nın Limehouse bölgesinde dün sabah (6 Şubat Pazartesi) meydana gelen trafik kazasında TIR aracın çarptığı bir yaya olay yerinde öldü.

Commercial Road’un Caroline Street’le buluştuğu kavşakta saat 9.15 sularındaki kaza yerine polisle birlikte gelen sağlık görevlilerinin müdahalede bulundukları yaralı kişi 10.00 civarında hayatını kaybetti. TIR sürücüsünün olay yerinde beklediği, ancak henüz bir tutuklama yapılmadğı açıklandı.

Londra Ambulans Sözcüsü, “9.14’te Commercial Road’da trafik kazası ihbarı aldık. İlk sağlık görevlisi beş dakika içinde olay yerine vardı. Tehlikeli bölge müdahale ekibimiz de dahil olmak üzere birden fazla görevli oradaydı. Ne yazık ki, ekibimizin tüm çabalarına karşılık yaralı olay yerinde öldü” şeklinde açıklamada bulundu.

Doğu Londra’da geçen hafta da Whitechapel’da bir otobüs şoförü, bir bisikletçiye çarpmıştı.

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