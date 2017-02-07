Dumlupınar kazanıyor: 5-2

Birinci Küme’de play-off’a kalma mücadelesi veren Dumlupınar, zaman zaman gergin geçen maçta Türkmenköy’e 5-2 galip geldi.

Wadham Lodge’da oynanan puan maçında iki takım da oldukça çekişmeli bir oyun sergiledi. İlk gol 15. dakikada konuk Türkmenköylü…… geldi. Ama çabuk toparlanan Dumlupınar, Roman’ın vuruşuyla skoru beş dakika içinde 1-1 yaptı. Devrenin sonlarına doğru bu kez Taylan kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayıp, Dumlupınar’a ikinci golü kazandırdı: 2-1.

İkinci 45 dakikaya iyi başlayan Türkmenköy oldu. Yeşil-Beyazlı ekip….. vuruşuyla eşitliği yakaladı: 2-2. İlerleyen dakikalarda oyunu rakip sahaya yıkan Dumlupınar Aryan’la yeniden öne geçmeyi bildi. Son 15 dakikalık bölümde sahneye çıkan David, takımına iki gol daha kazandırdı ve karşılaşma 5-2 sonuçlandı.

Bu arada ikinci yarıda bir sert hareket sonrası ortalık karıştı. Hakem de Dumlupınar’dan Ali Demir ile Türkmenköy’den….. kırmızı kartla oyundışı bıraktı.

ESENLER-GAZİANTEP MAÇI OYNANMADI

Wadham Lodge Sports Groun’daki çim sahaların yağış nedeniyle kapatılması üzerine Esenler-Gaziantepspor arasındaki Birinci Küme maçı ileri bir tarihe ertelendi.