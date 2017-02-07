GS FC, bu kez 15 gol attı: 15-2

“Trump Parlamento’da konuşamaz”— 7 Şubat 2017
İngiltere Avam Kamarası Başkanı John Bercow, ABD Başkanı Donald Trump’ın Parlamento’da konuşma yapmasına karşı olduğunu açıkladı.
Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme maçında lider GS FC, Yavruvatan önünde gol-şov yapt: 15-2
Church Street Receaction Ground’da rakibini ağrlyana GS FC, 90 dakika boyunca odukça etkili ataklar yaparken, gol fırsatlarını da zorlanmadan değerlendirdi. İlk 45 dakikası da 5-1 biten karşılaşmada 10 gol atan Orçun Atık sahanın yıldızı oldu.
Sarı-Kırmızılı ekibin diğer sayılarını Uğur Karaboyun (2), Aiden Gaule (2) ve Baran Çiçek kaydetti. Yavruvatan ise Kasım ve Daniel’le gollerini buldu.
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