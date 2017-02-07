GS FC, bu kez 15 gol attı: 15-2

Excellence Mortgage Türk Ligi İkinci Küme maçında lider GS FC, Yavruvatan önünde gol-şov yapt: 15-2

Church Street Receaction Ground’da rakibini ağrlyana GS FC, 90 dakika boyunca odukça etkili ataklar yaparken, gol fırsatlarını da zorlanmadan değerlendirdi. İlk 45 dakikası da 5-1 biten karşılaşmada 10 gol atan Orçun Atık sahanın yıldızı oldu.

Sarı-Kırmızılı ekibin diğer sayılarını Uğur Karaboyun (2), Aiden Gaule (2) ve Baran Çiçek kaydetti. Yavruvatan ise Kasım ve Daniel’le gollerini buldu.