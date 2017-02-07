Hanımlar elişi kursunda bir araya geldi

LONDRA’da kurulu İngiltere Kadın Platformu tarafından yürütülen, “Yaşam Boyu Öğrenme – Lifelond Learning” kursları çerçevesinde gerçekleşen elişi kursu, renkli sahnelerle dolu geçti.

İKP’nin Avrupa Birliği ortaklık projelerinden, proje ortağı Denizli Kız Meslek Lisesi El Sanatları Teknoloji öğretmeni Ayşe Özgün Yağcıoğlu’nun verdiği kursa kadınlar büyük ilgi gösterirken, hanımların kurs sonunda ortaya koyduğu keçeden yapılan broş ve kitap ayraçları büyük beğeni topladı. Kursiyer hanımlar, Pratik şekilde kalıp çıkarma işlemi öğrenerek, birbirinden güzel keçeden yaka broşları ve kitap ayraçları yaptılar.

İngiltere Kadın Platformu Başkanı Nilgün Yıldırım, el becerileri kurslarının devam edeceğini belirterek, “Bu kurslarımızda değişik çevrelerden kadınlar biraraya gelerek hem sosyalleşiyor, hem birbirleriyle paylaşımları artıyor. Hem de birbirinden değişik hobiler ediniyorlar. Keçeden takı ve kitap ayrıca ürettiğimiz kursa ilgi yoğundu. Öğretmenimiz Ayşe Özgün Yağcıoğlu, bizim 3 yıldır çeşitli AB ortaklık projelerindeki proje ortağımız Denizli Kız Meslek Lisesinde proje sorumlusudur. Hocamız kendi alanında yaptığı master çalışması için British Museum’da araştırma yapmak üzere kısa süreli geldiği Londra’da bizi kırmayarak, bu güzel projemizde öğretmenlik yaptı. Öğretmenimiz Ayşe Özgün Yağcıoğlu ve kurs yerimizi sağlayan Emine Arslan’a, ayrıca lezzetli kumanyamızı hazırlayan sponsor olan Gülçin Aydın Dural’a ve eşi Mimi’ye sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. İKP ve Yaşam Boyu Öğrenme programı çerçevesinde birbirinden değişik etkinliklerimiz, İngilizce, el sanatları, resim kursları, sohbet kulüpleri, sinema kulüpleri, panel ve söyleşiler devam edecektir. Londra’da kendini yalnız hisseden kadınlarımıza kapımız her zaman açıktır.”

2008’den bu yana kar amacı gütmeyen toplum kuruluşu statüsündeki İKP , Company House’a kayıtlı çalışmakta.