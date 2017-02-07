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Juncker: Müzakereleri destekliyoruz

— 7 Şubat 2017

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker.

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitris Papadimoulis ve Avrupa Milletvekili Takis Hadjigeorgiou’nun ortak bir sorusuna yanıt olarak gönderdiği mektubunda, Kıbrıs sorunun çözümü müzakerelerini ve bunun tüm ilgili taraflar için bütünsel bir düzenlemeye götürmesi konusunda Komisyonun güçlü desteğini ifade etti.
Başkan Juncker, liderlerin güçlü kararlılığından söz ederek, Komisyonun söz konusu müzakereleri teknik ve siyasi açıdan desteklediğini vurguladı.

Kıbrıs’taki durumla ilgili 4 Ocak 2017 tarihli mektupları için iki yetkiliye teşekkürlerini ileten Juncker, “Komisyon ve ben şahsen, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde BM himayesi altında iki lider arasındaki müzakereleri, hem siyasi hem de teknik açıdan güçlü bir şekilde destekliyor, kaydedilen ilerleme ve Cenevre konferansı dâhil olmak üzere, bu yönde yapılan çabaları selamlıyoruz”.

“Liderlerin güçlü kararlılığının , uzun yıllar devam eden Kıbrıs sorununa bir çözüm getireceğine inanıyorum ve müzakerelerin tüm ilgili taraflar için bütünsel bir sonuca götürmesini diliyorum” diye konuştu. (KıbrısHaber)

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