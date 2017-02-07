SOAS Üniversitesi’nde Türkiye konuşuldu

TÜRKİYE’DE bazı akademisyenler ve gazetecilere yönelik baskılar, saldırılar, gözaltılar ve tutuklamalar, SOAS Üniversitesinde yapılan panelde tartışıldı.

Kısa adı SPOT olan Solidarity with People of Turkey yani Türk Halkı ile Dayanışma platformu tarafından organize edilen panele ilgi yoğun oldu. Panele konuşmacı olarak Kingston Üniversitesi misafir araştırmacısı Dr. Seçkin Sertdemir, The Guardian gazetesinden Owen Jones, Morning Star gazetesinden Steve Sweeney, Wales PEN’den Caroline Stockford ve Risk Altındaki Akademisyenler Komisyonu Yöneticisi Stephen Wordsworth katıldı. Onlarca kişinin katıldığı panelde kapatılan Evrensel Kültür Genel Yayın Yönetmeni Aydın Çubukçu, gazeteci yazar Mustafa Yalçıner, kapatılan Bugün TV Genel Yayın Yönetmeni Tarık Toros ve kapatılan Bugün gazetesi Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt gibi isimlerin yanı sıra Türk, Kürt ve yabancı gazeteciler de yer aldı. The School of Oriental and African Studies (SOAS) Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı panelde Türkiye’de bazı akademisyenler ve gazeteciler üzerinde özellikle son dönemlerde artış gösteren baskılar, saldırılar, gözaltılar ve tutuklamalar dile getirilerek, yapılanlara karşı nasıl bir tutum alınması ve söz konusu akademisyenler ve gazeteciler ile nasıl bir dayanışma içinde olunması konuşuldu. Panele katılan konuşmacı ve dinleyiciler, Türkiye’deki endişe verici gelişmeleri ve İngiliz Hükümetinin Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’yi güçlendirme konusundaki kararlılıklarını hayretler içerisinde takip ettiklerini dile getirdiler. Türkiye’deki mücadeleyi aktif olarak desteklemeyi devam ettirme konusunda hemfikir olan katılımcılar, İngiliz Hükümeti ve Avrupa Konseyi gibi diğer Avrupa forumlarına baskı yapmak için daha aktif olmaları gerektiklerini beyan etti.

Panel sonrası bir açıklama yapan SPOT, Türkiye’deki akademisyen ve gazetecilere destek konusunda bazı başlıklar önerdi. Bunar arasında PEN tarafından İngiliz Parlamentosunda milletvekillerine yönelik imza kampanyasına katılı artırmak için vatandaşların kendi bölge milletvekillerine çağrıda bulunmaları önerildi. Ayrıca Türkiye ve İngiltere’deki gazeteciler, milletvekilleri ve belediye başkanları arasında kurulacak bir sistem ile düzenli bilgi akışı ve erken müdahalenin sağlanabileceği, İngiltere ve Türkiye arasında varılan 110 milyon poundluk 2 jet savaş uçağı anlaşmasının iptali için parlamentoda lobicilik yapılabileceği ve saldırıya uğrayan gazete ve gazetecilere maddi destek olabilmesi için ilgili yayın organlarına yıllık abone olunabileceği belirtildi.