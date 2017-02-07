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Trabzonspor için kolay maç: 6-1

— 7 Şubat 2017

Summer Lane’de MTG’yi konuk eden Trabzonspor, sahadan 6-1 galip ayrıldı.

İlk yarıda oldukça zorlanan Trabzonspor son bölümde farkı açmayı başardı. Devre Adem Ali’nin golüyle 1-0 sonuçlandı.

İkinci 45 dakikada rakip defansı aşmaya başlayan Bordo-Mavili takımın golcüleri fırsatları iyi değerlendirdi. Bu yarıda Nurhan ve Riddi ikişer, Adem Ali de bir gole imza attı. MTG’nin tek sayısını İsmail kaydetti.

Trabzonspor’un üç önemli ismi Fusion, Mustafa ve Mitchell.

 

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