Trabzonspor için kolay maç: 6-1

Elektronik sigaralar ‘çok daha güvenli’— 7 Şubat 2017
İ gazetesinde dikkat çeken bir sağlık araştırması haberinde, elektronik sigaranın normal sigara ve tütün ürünlerinden çok daha güvenli bir seçenek olduğu vurgulanıyor.
Summer Lane’de MTG’yi konuk eden Trabzonspor, sahadan 6-1 galip ayrıldı.
İlk yarıda oldukça zorlanan Trabzonspor son bölümde farkı açmayı başardı. Devre Adem Ali’nin golüyle 1-0 sonuçlandı.
İkinci 45 dakikada rakip defansı aşmaya başlayan Bordo-Mavili takımın golcüleri fırsatları iyi değerlendirdi. Bu yarıda Nurhan ve Riddi ikişer, Adem Ali de bir gole imza attı. MTG’nin tek sayısını İsmail kaydetti.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak