Dünyanın en iyi teknesi suya indi

Brexit için en kritik oylama bugün— 8 Şubat 2017
İNGİLTERE Parlamentosu’nda oylanan Brexit yasa tasarısının Avrupa Parlamentosu’na gönderilmeden önce milletvekillerine son kez “kabul et veya bırak” şansı verilecek.
İngilizler 166 yıldır hasretini çektikleri Louis Vuitton Amerika Kupası yelkenli katamaran yarışlarını kazanmaya artık çok yakın.
Teknolojinin adeta sınırlarını zorlayan ve bir mühendislik harikasına şekil veren Land Rover BAR teknesini suya indirdi. Bermuda adalarında yelken açan katamarana ‘Rita’ adı verildi.
Hedef ise çok büyük. Bu sene 35.‘si gerçekleşecek America’s Cup’a katılmak ve bu kupayı ilk defa İngiltere’ye kazandırmak. Dünyanın en hızlı yelkenlilerinden birine imza atan Land Rover, dümeni ise boynu Olimpiyat madalyaları ile dolu bir denizci olan Sir Ben Ainslie’ye bıraktı. Ainslie 2013’te 34.‘sü düzenlenen Amerika Kupası’nı kazanan Oracle Team USA’in dümeninde bulunuyordu.(euronews)
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