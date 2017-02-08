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Dünyanın en tatlı işi: Çikolata çeşniciliği

— 8 Şubat 2017

Dünyanın büyük çikolata markalarını üreten Mondelez International şirketi yeni bir iş pozisyonu için adaylar aradığını açıkladı.

Independent gazetesinin haberine göre bu iş çikolata-kolikleri oldukça sevindirecek.

Cadbury, Milks, Prince ve Oreo gibi çikolata markalarını bünyesinde barından Mondelez International şirketi profesyonel olarak çikolata tadacak bir eleman arıyor.

Çikolata çeşnicisi olarak tanımlanacak işe göre başarılı adaylar yeni çikolata ürünlerini deneyecek, geliştirilmesine yardım edecek ve yeni ürünlerin dünyaya yayılmasında rol oynayacak.

Seçilen adayın İngiltere’nin Reading kentinde Mondelez şirketi binasında, Salı-Perşembe günleri arasında yarım zamanlı ve 12:15-14:45 saatleri arasında çalışması bekleniyor.

SÖZCÜK DAĞARCIĞI GEREKİYOR

İş dünyasının sosyal ağ sitesi LinkedIn’de duyuruda bulunan Mondelez International şekerlemeyi seven, dürüstçe görüşlerini açıklayan ve yeni yaratıcı ürünleri denemeye hevesli bir eleman aradığını açıkladı.

Adayın çikolata ve kakao içeceklerini tadabilmesi ve bu ürünleri tanımlamak için geniş bir sözcük dağarcığına sahip olması isteniyor.

Eğer bu işe uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bbctürkçe.com adresindeki bu haberin son satırındaki (buradan) kelimesini tıklayarak başvurabilirsiniz.

(bbctürkçe)

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