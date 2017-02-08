Erdoğan, Yusuf İslam’ı kabul etti

Melania Trump’tan Daily Mail’e 150 milyon dolarlık dava— 8 Şubat 2017
ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, geçmişte “eskort” olarak çalıştığına dair haber yapan İngiliz Daily Mail gazetesine 150 milyon dolarlık dava açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise “Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye’yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye’ye hoşgeldin” diye yazıldı. (Hürriyet)
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