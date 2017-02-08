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Erdoğan, Yusuf İslam’ı kabul etti

— 8 Şubat 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise “Sevgili kardeşim Yusuf, Külliye’yi ziyaretin ve samimi sohbetin için teşekkür ederim. Türkiye’ye hoşgeldin” diye yazıldı. (Hürriyet)

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