İskoçya Brexit Yasasına karşı oy kullanacak

Tren biletleri tarihe karışıyor— 8 Şubat 2017
İngiltere’de demiryolu ulaşımını tercih eden yolcular, bilet ödemelerini parmak izi veya göz tarama sistemi yoluyla yapabilecek.
İskoçya Parlamentosu dün akşam İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası’nda oylanacak Brexit yasa tasarısı oylamasında hükümete karşı yönde oy kullanacaklarını duyurdu.
Dün başlayan Brexit yasa tasarısı ile ilgili oylamalar çarşamba günü yapılacak final turu ile sona erecek.
İskoçya Ulusal hükümeti final oylama öncesi, bu oylamanın 18 yıllık yarı özerk İskoçya Parlamentosu’nun vereceği en önemli kararlardan biri olacağını açıkladı.
İskoçya Bölgesel Hükümetinin Başbakanı Nicola Sturgeon, bu oylama “İskoç Parlamentosu’nun tarihindeki en önemli oylamalarından biri olacak” diye konuştu.
Sturgeon, “bu oylama sembolik olmasından çok daha öte. Bu oylama, İskoçya’nın sesinin dikkate alınıp alınmadığı ve bizim taleplerimizin bu süreçte göz önüne koyulup koyulmadığını test eden kilit bir oylamadır” şeklinde konuştu.
İskoçya, haziran ayında yapılan referandumda yüzde 62 oranında bir çoğunlukla İngiltere‘nin AB’de kalması yönünde oy kullanmıştı.
Diğer yandan Kuzey İrlanda da İskoçya gibi İngiltere‘nin AB’de kalması yönünde oy verirken Galler ise referandumda İngiltere‘nin AB’den ayrılmasına evet oyu vermişti
İngiltere’deki Yüksek Mahkeme, ocak ayında verilen kararla İngiltere‘nin Brexit sürecini İskoçya ile müzakere yapmadan da sürdürebileceğine hükmetmişti
Diğer yanda İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de çarşamba günü Avam Kamarası’ndaki final turu oylamasında milletvekillerinden hükümetin Brexit yasa tasarısını desteklemelerini istedi. (dha)
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