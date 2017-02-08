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Kafkas Gençlik puanı kaptı: 2-2

— 8 Şubat 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Birinci Küme’de kalma planları yapan Kafkas Gençlik, play-off’u hedefleyen Yeni Boğaziçi ile 2-2 berabere kaldı.

Pymmes Park sahasında oynanan, oldukça mücadeleci geçen ve hakem üçlüsünün kötü bir yönetim gösterdiği 90 dakikada Yeni Boğaziçi, Darren’in ayağından 1-0 öne geçen takım oldu. Kafkas Gençlik, geriye düşmesine rağmen temposunu bozmadı. Grant’ın vuruşuyla skoru 1-1 yapan ev sahibi ekip, Berkan’la skoru lehine çevirmeyi bildi ve devre 2-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda tarafların gol çabaları sürdü. Gelişen Yeni Boğaziçi atağında Denzel, aşırtma bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maç 2-2 sona erdi.

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