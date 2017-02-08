Kuantum bilgisayarlar için ilk adım

On yıl sonra şimdiye kadar yapılmış en güçlü bilgisayar dünyadaki yerini alacak. “Sussex Üniversitesi”‘nde görev alan uluslararası bilim adamları grubu, ilk büyük ölçekli kuantum bilgisayarını inşa etmelerini sağlayacak bir proje hazırladı.

Kuantum bilgisayarlar, karmaşık problemleri klasik makinelerden çok daha hızlı çözme yeteneğine sahip olacaklar.

Sussex Üniversitesi, Quantum Technologies’in Profesörü Winfried Hensinger: “Bu teknolojinin normal bilgisayarlarla hiçbir ilgisi yok; bu bilgisayar dünyadaki en hızlı süper bilgisayarın bile hesaplamasının bir milyon yıl süreceği problemleri rahatlıkla çözebilecek” sözleriyle teknolojiyi açıkladı.

Kuantum bilgi işlem – hayalini kovalayan bilim insanları, böyle güçlü bir makinenin bir futbol sahası boyutuna sahip olacağını söylüyorlar.

Sussex Üniversitesi, Quantum Technologies’in Profesörü Winfried Hensinger şu sözlerle konuyu anlatıyor:

“Bu toplumu değiştirebilecek bir icat ve kolay olmayacak, söylemediğimiz şey bunun bir kuantum bilgisayarı oluşturmak için basit bir süreç olduğu… Elbette bu planda zorlukların olabileceği tüm alanları tespit ettik ve oldukça makul bir teknolojik çözüm sağlıyoruz “

Klasik bilgisayarlarda, bit adı verilen bilgi birimi yalnızca zamanla 1 veya 0 değerine sahip olabilir; Bir kuantum sisteminde ise aynı anda hem 1 hem de 0 olabilir ve bu aynı anda birden çok hesaplamaya izin veriyor.

Bu teknolojiye ilham veren ise maddenin mikroskobik düzeyde davranışını inceleyen Kuantum teorisi…

Albert Einstein başta olmak üzere ünlü bilim insanları onlarca yıldır kuantum fiziği hakkında tartışıyorlardı. Şimdiyse İlk pratik uygulamalar sonuç veriyor. (euronews)