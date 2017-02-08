Leeds maçında Türk bayrağı açan taraftara ömür boyu yasak

Brexit için en kritik oylama bugün— 8 Şubat 2017
İNGİLTERE Parlamentosu’nda oylanan Brexit yasa tasarısının Avrupa Parlamentosu’na gönderilmeden önce milletvekillerine son kez “kabul et veya bırak” şansı verilecek.
İngiltere Championship’e dahiğl Huddersfield – Leeds United maçında Türk Bayrağı açtığı için stattan çıkarılan 59 yaşındaki taraftara ömür boyu men cezası verildi.
“UTANÇ DOLU HAREKET”
Huddersfield Town’ın yaptığı açıklamada, “Bu kişinin ömür boyu John Smith Stadı’nda girmesi yasaklanmıştır. Huddersfield Town, bu olayı çok ciddiye aldı ve bu tarz utanç dolu hareketlere hiçbir şartta izin vermeyecek. Bu kişi kulübü ya da taraftarları temsil etmiyor” ifadeleri kullanıldı.
Huddersfield’ın 2-1 kazandığı mücadelede Türk bayrağı açan taraftar, gözaltına alınarak serbest bırakılmış ve Türk Bayrağı’na el konulduğu açıklanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Galatasaray‘ın UEFA Kupası şampiyonu olduğu sezon, 5 Nisan 2000 tarihinde Türkiye‘de oynanan yarı final ilk karşılaşması çok talihsiz bir olaya sahne olmuştu. Maçı izlemek için Türkiye‘ye gelen Leeds United takımı taraftarlardan Christopher Loftus ile Kevin Speight, Taksim‘de Galatasaray taraftarlarıyla yaşanan olaylarda bıçaklanarak hayatlarını kaybetmişti. (haberler.com)
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