Londra Gazete
Son haberler
7 Şubat 2017 - “Bedenimiz İngiltere’de ruhumuz ise Türkiye’de”
7 Şubat 2017 - SOAS Üniversitesi’nde Türkiye konuşuldu
6 Şubat 2017 - Üniversiteli Elif’ten kalpleri ısıtan kampanya
6 Şubat 2017 - “Gıda fiyatları daha da yükselecek”
6 Şubat 2017 - İngiltere’deki muhalif Türk gazetecilik tarihi (Video)
Home / Spor / Lider Yalova zoru başardı: 1-0

Lider Yalova zoru başardı: 1-0

— 8 Şubat 2017

Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ

Excellence Mortgage Birinci Küme’de haftanın en zorlu karşılaşmasında lider Yalova, takipçisi Düzcespor’u tek golle mağlup etti.

Son anda Wadham Lodge’dan, Pymmes Park sahasına alınan karşılaşmada iki takım da 90 dakika boyunca çekişmeli bir futbol sergiledi. Zaman zaman Yalova’nın, zaman zaman da Düzcespor’un etkili ataklar yaptığı karşılaşmanın 40. dakikasında tek gol geldi.

Bu dakikada Yalova’nın tecrübeli ismi Yemi, topu ağlara yolladı.

İkinci yarıda Düzcespor’un beraberlik çabaları Yalova defansından döndü ve 90 dakika 1-0 sonuçlandı.

Düzcespor yöneticisi Hacı Silahtaroğlu, karşılaşmanın oynandığı Pymmes Park’taki sahanın zemininin çok kötü olduğunu belirtti.

 

Haber Okunma Sayısı: 69
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

02 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 831

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close