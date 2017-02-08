Lider Yalova zoru başardı: 1-0

Brexit için en kritik oylama bugün— 8 Şubat 2017
İNGİLTERE Parlamentosu’nda oylanan Brexit yasa tasarısının Avrupa Parlamentosu’na gönderilmeden önce milletvekillerine son kez “kabul et veya bırak” şansı verilecek.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Excellence Mortgage Birinci Küme’de haftanın en zorlu karşılaşmasında lider Yalova, takipçisi Düzcespor’u tek golle mağlup etti.
Son anda Wadham Lodge’dan, Pymmes Park sahasına alınan karşılaşmada iki takım da 90 dakika boyunca çekişmeli bir futbol sergiledi. Zaman zaman Yalova’nın, zaman zaman da Düzcespor’un etkili ataklar yaptığı karşılaşmanın 40. dakikasında tek gol geldi.
Bu dakikada Yalova’nın tecrübeli ismi Yemi, topu ağlara yolladı.
İkinci yarıda Düzcespor’un beraberlik çabaları Yalova defansından döndü ve 90 dakika 1-0 sonuçlandı.
Düzcespor yöneticisi Hacı Silahtaroğlu, karşılaşmanın oynandığı Pymmes Park’taki sahanın zemininin çok kötü olduğunu belirtti.
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