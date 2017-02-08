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van Persie – Oğuzhan gerilimi, İngiliz basınında

— 8 Şubat 2017

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İngilizler, Premier Lig geçmişi olan iki futbolcu Robin van Persie ve Oğuzhan Özyakup‘un derbideki tartışmalarını manşetlerine taşıdı.

İngiliz Daily Mail, internet sitesinde Beşiktaş – Fenerbahçe derbisine ilk sırada yer verirken, kırmızı kart gören Dusko Tosic‘in oyundan çıkmasının ardından eşi Jelena Karleusa’nın attığı ve daha sonra sildiği küfürlü tweet’ine de yer verdi.

“OĞUZHAN’IN ÖNÜNDEN GEÇTİ”

Fenerbahçe‘nin Hollandalı yıldızı Van Persie’nin attığı golün ardından, Arsenal‘den eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup‘a nazire yaparcasına önünden kayarak geçtiğinin de vurgulandığı haberde, tüm detaylar eksiksiz şekilde okuyuculara verildi.

“İLİŞKİLERİ ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Oğuzhan Özyakup‘un da, Van Persie gibi Hollanda doğumlu olduğu ve 2008-2012 yılları arasında Arsenal Akademisi’nde bulunduğu belirtilirken, Londra‘ya ve kulübe alışmasında Van Persie, Oğuzhan’a çok yardımcı oldu ancak ilişkileri artık eskisi gibi olmayacak” denildi. (haberler.com)

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