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Brexit İngiltere’ye kaça patlar?

— 9 Şubat 2017

 

Brexit’in Londra’daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin ediliyor.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Bruegel, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) İngiliz finansal sistemi üzerindeki olası etkilerinin değerlendirildiği bir çalışma yayınladı.

Çalışmada, Londra’daki toptan bankacılığın yüzde 35’inin AB üyesi 27 ülkeden kaynaklandığı ve İngiltere’deki bütün banka aktiflerinin yüzde 17’sinin Brexit’in doğrudan sonucu olarak ülkeden ayrılması gerekeceği belirtildi.

Brexit sonucunda, İngiltere’den 1,8 trilyon avroluk toplam banka aktifinin çıkacağı tahmin edilen çalışmada, Londra’da toptan bankacılık alanında 10 bin çalışana ilave olarak, danışmanlık, muhasebe ve hukuk alanlarında da 20 bin pozisyonun diğer AB üyesi ülkelere taşınması gerekeceği tahmininde bulunuldu.

Çalışmada, İngiltere’nin AB’den ayrılmasıyla finans sektörü faaliyetlerinin Londra’dan en fazla Frankfurt, Paris, Amsterdam ve Dublin gibi diğer AB üyesi ülke şehirlerine yöneleceği kaydedildi.

AB üyesi ülkelerde finansal piyasaların geliştirilmesi ve dayanıklılığın artırılması için Brexit’in bir fırsat ortaya koyduğunu anlatan çalışma, AB’nin tam entegre, uyumlu ve istikrarlı finansal hizmetler piyasası geliştirmesi gerekliliğinin altı çizildi.

Öte yandan, İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmi olarak martta başlatması bekleniyor.

  1. maddenin işletilmesinin ardından resmi olarak başlayacak müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içinde AB’den ayrılmış olacak.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52’si Brexit’ten yana oy kullanmıştı. (aa)

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