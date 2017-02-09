Camiler kapılarını gayrimüslimlere açtı

BİRLEŞİK Krallık genelinde başlatılan ‘Camimi Ziyaret Et’ kampanyası dahilinde Londra’da da birçok cami, diğer dinlere mensup insanlara kapılarını açtı. Ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Britanya Müslüman Konseyinin (MCB) bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Camimi Ziyaret Et’ etkinliği kapsamında belirlenen camiler, diğer dinlerin inananlarının ziyaretine açıldı. Etkinlik kapsamında imamlar ve cemaat temsilcileri, ziyaretçilerin İslam’a ilişkin sorularını da yanıtladı. Etkinliğin amacı “Medyada yer alan olumsuz haberlerin ötesine geçerek bütün Britanya vatandaşlarına erişmek, İslam inancını ve Müslümanları anlatmak.” olarak ifade ediliyor. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ise etkinlik kapsamında Finsbury Park Camisini ziyaret ederek farklı dinlerin buluşmasına destek verdi.

“NE OLURSAN OL YİNE DE GEL”

Etkinliğin gerçekleştirildiği camilerden bir diğeri ise Mevlana Rumi Camisiydi. Geçen Pazar günü “Ne olursan ol yine de gel” başlığı altında birçok farklı dine mensup vatandaşı ağırlayan Mevlana Rumi Camisinde, İslam dini hakkında bilgi verildi. Etkinliğe katılanlar arasında Budist, Hristiyan ve birçok farklı dine inanan vatandaşlar bir araya geldi. ‘Camimi Ziyaret Et’ günleri kapsamında Mevlana Rumi Camisinde hoca olarak ders veren Ömer Şener yaptığı açıklamada “İlk defa gerçekleştiriyoruz, katılımdan oldukça memnunuz. Bundan önceki günlerde çorba dağıtıyorduk ve her Pazartesi günü evsizlere kahvaltı servisimiz bulunuyor. Bu etkinliğe dahil olmamızın amacı kim olursa olsun camimizi insanlara tanıtmak ve gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetleri bizlere ziyarette bulunan kişilere anlatmaktı. Bizler de birçok farklı dinlerin bulunduğu etkinliklere katıldık. Onlar da bizlerle birlikte aynı duyguları paylaşıyorlar. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde birçok farklı dine mensup vatandaşlarımız bizlere ziyarette bulundular. Geniş çaplı bir katılım gerçekleştirildi.” ifadelerine yer verdi. Pazar günü saat 12 ile 16 arası gerçekleştirilen ‘Camimi Ziyaret Et’ kampanyası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katılan misafirlere birçok ikramda bulunuldu. Etkinliğe dinleyici olarak katılan bir İngiliz genç “Burada bulunmak gerçekten çok heyecan verici. İlk defa Müslümanların gerçekleştirmiş olduğu bir etkinliğe katılıyorum ve çok farklı duygular hissediyorum. Edmonton bölgesine taşındığımız zaman birçok Müslüman kişi ile karşılaştık fakat böyle bir etkinliğe katılmak anlamında düşüncemiz yoktu.” şeklinde konuştu.

İngiltere’de yapılan nüfus sayımları kapsamında Birleşik Krallık’ta yaşayan yaklaşık 3 milyon Müslüman, nüfusun yüzde 5’ini oluşturuyor. Birleşik Krallık’ta 1500’ün üzerinde cami bulunduğu tahmin ediliyor.