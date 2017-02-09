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Çin’den İngiltere Başbakanı May’e davet

— 9 Şubat 2017

 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Çin-İngiltere ikili ilişkilerinin önünde yeni fırsatlar bulunduğuna işaret ederek, İngiltere Başbakanı Theresa Mary May’i uygun bir zamanda Çin’e beklediklerini söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi, May’in bu yıl içinde Çin‘i ziyaret edeceğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Çin-İngiltere diplomatik ilişkilerinde 45. yılı kutladıklarını hatırlatarak, Çin ile İngiltere arasında 21. yüzyıl boyunca kapsamlı stratejik ortaklığın sağlıklı ve istikrarlı şekilde geliştirilmesi için etkin çaba harcayacaklarını vurguladı.

Refah, istikrar ve dışa açılmaya dayalı İngiltere ve Avrupa kıtasının, herkesin çıkarına olduğuna dikkati çeken Lu Kang, barış, büyüme, reform ve medeniyet alanlarında Çin-AB ortaklığının oluşturulması için katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. (haberler.com)

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