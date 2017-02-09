Daha güvenli bir Haringey ve Enfield için ‘Silahını bırak’

Metropoliten Polis Teşkilatı (MET), Londra sokaklarını daha güvenli hale getirmek amacıyla, Haringey ve Enfield’daki ateşli silahların teslimi için af niteliğinde bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ateşli silahlar ile mühimmatların 12 Şubat’a kadar, detaylı bilgi vermeden Tottenham veya Edmonton Polis merkezlerine teslim edilebileceği belirtildi.

12 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDECEK

MET’in silah kaçakçılığını azaltma, yasadışı silahları Londra sokaklarından temizleme çalışmalarının bir parçası olan #giveupyourgun (Silahını Bırak) kampanyası 6 Şubatta başladı ve 12 Şubat saat 23.00’e kadar devam edecek.

Kampanya; Enfield ve Haringey’deki insanlara ateşli silahları, taklit silahları ve mühimmatlarını polise, detaylı bilgi vermek zorunda kalmadan güvenli bir şekilde elden çıkarma fırsatı veriyor. Ateşli silahlar ve mühimmatların 24 saat açık olan Tottenham veya Edmonton Polis merkezlerine teslim edilebileceği vurgulandı.

HARINGEY 3., ENFIELD İSE 11. SIRADA

MET’in son verileri, Londra genelinde en yüksek silah barındıran üçüncü bölge olan Haringey’de silahlı suç oranının yüzde 15’e kadar yükseldiğini gösteriyor. Silahlı suç oranı yüzde 7’nin altına gerileyen Enfield ise, bu alanda Londra’da 11. sırada yer alıyor.

“SİLAHLI SUÇ ORANI ENDİŞE VERİCİ BOYUTTA”

Söz konusu af ilanının silahlı suçlarla mücadelede hayati bir rol oynadığını söyleyen Londra Meclis Üyesi Joanne McCartney, “Başkentte silahlı suç oranının yükselişi son derece endişe verici… Her olay toplumu, aileleri sefalete sürüklüyor. Tottenham ya da Edmonton Polis merkezine silahını bırakan bir kişinin özel bilgilerini vermesine gerek yok. Kampanyamız amacına ulaşırsa toplumumuz daha güvenli hale getirilecek. Silahlı suçlar Londra’da ciddi bir sorun ve bununla mücadele etmek hayati öneme sahip” dedi.