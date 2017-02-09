Londra Gazete
Son haberler
9 Şubat 2017 - Camiler kapılarını gayrimüslimlere açtı
8 Şubat 2017 - Yunanistan’ın mali sorunları
7 Şubat 2017 - “Bedenimiz İngiltere’de ruhumuz ise Türkiye’de”
7 Şubat 2017 - SOAS Üniversitesi’nde Türkiye konuşuldu
6 Şubat 2017 - Üniversiteli Elif’ten kalpleri ısıtan kampanya
Home / Spor / Federasyondan Trabzonspor kararı

Federasyondan Trabzonspor kararı

— 9 Şubat 2017

 

TTFF Sekreteri Eray Öznacar.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Sekreteri Eray Öznacar, Trabzonspor’un geçen yılki şampiyonluğu hakkında yapılan şikayetle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun aldığı kararı açıkladı.

Öznacar’ın açıklaması şöyle: “Federasyonumuza iletilen şikayet üzerine Trabzonspor Kulübü’nün, başka bir kulübe lisanslı olan iki oyuncuyu oynattığı ile ilgili konuyu görüşüp, gerekli kişilerin de görüşleri alındıktan sonra bu iki futbolcunun Trabzonspor’un oyuncuları olduğuna ve geçen sene Lisans Sekreteri Turgay Yamanşef’in iki kez Federasyona çağrılmasına rağmen bilgi vermemesinden dolayı, elimizdeki bilgilere dayanarak bu iki oyuncunun (Uğur Aydemir ve Baran Çiçek) Trabzonspor Kulübü’nün oyuncuları olduğu kararına vardı.

Haber Okunma Sayısı: 37
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

09 Şubat 2017 Perşembe
Sayı 832

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close