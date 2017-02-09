Federasyondan Trabzonspor kararı

Avam Kamarası’ndan Başbakan May’e Brexit yetkisi— 9 Şubat 2017
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma işlemlerinin başlatılmasıyla ilgili merakla beklenen nihai oylama Avam Kamarası’nda yapıldı.
Türk Toplumu Futbol Federasyonu Sekreteri Eray Öznacar, Trabzonspor’un geçen yılki şampiyonluğu hakkında yapılan şikayetle ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun aldığı kararı açıkladı.
Öznacar’ın açıklaması şöyle: “Federasyonumuza iletilen şikayet üzerine Trabzonspor Kulübü’nün, başka bir kulübe lisanslı olan iki oyuncuyu oynattığı ile ilgili konuyu görüşüp, gerekli kişilerin de görüşleri alındıktan sonra bu iki futbolcunun Trabzonspor’un oyuncuları olduğuna ve geçen sene Lisans Sekreteri Turgay Yamanşef’in iki kez Federasyona çağrılmasına rağmen bilgi vermemesinden dolayı, elimizdeki bilgilere dayanarak bu iki oyuncunun (Uğur Aydemir ve Baran Çiçek) Trabzonspor Kulübü’nün oyuncuları olduğu kararına vardı.
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