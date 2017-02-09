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Heidi Montag’tan bikini şov

— 9 Şubat 2017

 

ABD’li magazin yıldızı Heidi Montag, Londra’da kaldığı otelin havuzunda görüntülendi.

The Hills’ ve ‘Celebrity Big Brother’ gibi pek çok realite şova katılan Heidi Montag, şimdilerde eski şöhretinden oldukça uzak…30 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün Londra’da kaldığı otelin havuz başında pembe-beyaz bikinisiyle magazincilere poz verdi. Heidi Montag, ülkemizde de yayınlanan ‘The Hills’den ayrıldıktan sonra hayalinde yarattığı mükemmel kadın olabilmek için bir günde 10 estetik operasyon birden geçirmişti.

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