Heidi Montag’tan bikini şov

Brexit İngiltere’ye kaça patlar?— 9 Şubat 2017
Brexit’in Londra’daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin ediliyor.
ABD’li magazin yıldızı Heidi Montag, Londra’da kaldığı otelin havuzunda görüntülendi.
The Hills’ ve ‘Celebrity Big Brother’ gibi pek çok realite şova katılan Heidi Montag, şimdilerde eski şöhretinden oldukça uzak…30 yaşındaki güzel, geçtiğimiz gün Londra’da kaldığı otelin havuz başında pembe-beyaz bikinisiyle magazincilere poz verdi. Heidi Montag, ülkemizde de yayınlanan ‘The Hills’den ayrıldıktan sonra hayalinde yarattığı mükemmel kadın olabilmek için bir günde 10 estetik operasyon birden geçirmişti.
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