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İngiltere’de öğretmenlere göğüs kamerası

— 9 Şubat 2017

 

İngiltere iki devlet okulu öğretmenleri göğüslerinde taşıdıkları kameralarla öğrencileri görüntülemeye başladı.

Okullardaki disiplinsizliği önlemeye yönelik uygulama kapsamında öğretmenler diledikleri anda kayda başlayabiliyor.

Habere göre kameralar görülebilir bir şekilde taşınıyor ve sadece olumsuz davranışları değil, örnek teşkil edeceği düşünülen olumlu davranışları da kayda alıyor.

Ülkede göğüs kameraları emniyet ve güvenlik görevlileri tarafından da kullanılıyor. İngiliz emniyeti, geçen yıl başlattığı uygulama kapsamında başkent Londra’da görev yapan 22 bin polise göğüs kamerası dağıtmıştı. (aa)

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