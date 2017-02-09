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İskoçya’da yapılan oylama Başbakanı May’i kızdırdı

— 9 Şubat 2017


İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılmak için süreci başlatırken, İskoçya Parlamentosu sembolik oylamada Brexit’e karşı çıktı. Bağlayıcılığı bulunmayan oylamanın ardından Başbakan May, bağımsız İskoçya’nın Avrupa Birliği’nin bir parçası olamayacağını vurguladı. Başbakan May, yargı kararlarını hatırlatarak şöyle konuştu:

“Anayasa Mahkemesi, 50’inci maddenin işletilmesinde İskoçya Parlamentosu’nun veto hakkının olmadığı noktasında çok açık. Avam Kamarası’ndan geçmek üzere olan tasarı, hükümete 50’inci maddeyi işletmesi için açıkça görev veriyor.”

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma işlemlerinin başlatılmasıyla ilgili nihai oylama Avam Kamarası’nda yapılacak. Tasarı daha sonra Lordlar Kamarası’na gönderilecek. Parlamentonun iki kanadının onayının ardından İngiltere’nin ayrılık kararını mart ayı sonunda Brüksel’e bildirmesi bekleniyor. (euronews)

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