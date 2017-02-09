Koçgiri’den müthiş fark: 13-1

Brexit İngiltere’ye kaça patlar?— 9 Şubat 2017
Brexit’in Londra’daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin ediliyor.
Hackney Marshes sahasında oynanan İkinci Küme’ye dahil karşılaşmada Koçgiri, Diyarbakırspor’a çok farklı galip geldi: 13-1.
Lider GS FC’nin yakın takipçisi Koçgiri FC, 90 dakika boyunca adeta gole doymazken, sürekli atak oynadı. Maçın ilk 45 dakikası da 6-1 sonuçladı. Ev sahibi takım da günün yıldızı 7 gol kaydedem Claudio Abagnale oldu.
Koçgiri’nin diğer sayılarından üçünü Sivan Sherabayani atarken, Mustafa Bashkal, Hüseyin Ekinci ve Can Akkaya da birer gol kaydeden isimlerdi. Diyarbakırspor’un tek sayısını Yusuf attı.
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