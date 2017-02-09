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Koçgiri’den müthiş fark: 13-1

— 9 Şubat 2017

Koçgiri Menajeri Önder Açıl ve kaptanı Sivan Sherebayani, Diyarbakırspor kaptanı Zeki Sevimli’nin yanında rakip takım yönetici-futbolcusu Hayri Kartal’ın doğum gününü kutlayarak, bir buket çiçek verdi.

Hackney Marshes sahasında oynanan İkinci Küme’ye dahil karşılaşmada Koçgiri, Diyarbakırspor’a çok farklı galip geldi: 13-1.

Lider GS FC’nin yakın takipçisi Koçgiri FC, 90 dakika boyunca adeta gole doymazken, sürekli atak oynadı. Maçın ilk 45 dakikası da 6-1 sonuçladı. Ev sahibi takım da günün yıldızı 7 gol kaydedem Claudio Abagnale oldu.

Koçgiri’nin diğer sayılarından üçünü Sivan Sherabayani atarken, Mustafa Bashkal, Hüseyin Ekinci ve Can Akkaya da birer gol kaydeden isimlerdi. Diyarbakırspor’un tek sayısını Yusuf attı.

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