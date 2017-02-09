Küçük Kaymaklı böyle istedi: 9-0

Brexit İngiltere’ye kaça patlar?— 9 Şubat 2017
Brexit’in Londra’daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin ediliyor.
Brimsdown Stadı’nın yeniden açılan yan sahasındaki İkinci Küme karşılaşmasında kazanan Küçük Kaymaklı oldu: 9-0.
Genç ve tecrübesiz rakibi Doğan Türk Birliği önünde tempolu futbolunu gollerle süsleyen Küçük Kaymaklı zirve yarışını sürdüreceğini gösterdi. İlk yarısı da 4-0 biten maçta Erkin dört golle dikkati çeken isim oldu. Yeşil-Siyahlı takımın diğer gollerini Ercan (2), Jake (1), Can (1) ve Satos (1) kaydetti.
Küçük Kaymaklı bu skorla üçüncü sıradaki yerini devam ettirdi.
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