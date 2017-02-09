Londra’da Kervan Sofrası 11 yaşında

İngiltere’de restoran sektörünün gelişimine ve Türk mutfağının marka yolculuğuna büyük katkı sağlayan, Gürsel Aksu yönetimindeki ‘Kervan Sofrası’ restoranlarının 11. kuruluş yılı kutlaması büyük coşkuya sahne oldu. Kutlama yemeğine, sayıları 250’ye yaklaşan Kervan Sofrası çalışanları ile aileleri katıldı.

Londra’da; Wood Green, Edmonton ve Southgate bölgelerinde bulunan toplam beş restoranıyla, başta Türkçe konuşan toplumlar olmak üzere her kesime yıllardır başarılı bir hizmet veren Kervan Sofrası’nın gelecek dönem hedeflerinin de paylaşıldığı renkli kutlama, Edmonton’da bulunan Kervan Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Ev yapımı yemeklerin ikram edildiği, hep birlikte türkülerin söylendiği, halayların çekildiği gece, Kervan Sofrası ailesi için unutulmaz güzel anlara sahne oldu.

“RAKİPLERİMİZDEN FARKLI VE BAŞARILIYIZ”

Londra Gazeteye verdiği demeçte, restoran sektörüne 11 yıldır yaptıkları katkının önümüzdeki dönem artarak devam edeceğine dikkat çeken, British Kebap Awards’tan ‘Jüri Özel Ödülü’ sahibi, başarılı işadamı Gürsel Aksu, bugünlere ulaşmalarını sağlayan müşterileri ile çalışanlarına teşekkür etti.

Gecede Kervan Sofrası yönetimi adına bir konuşma yapan ‘Edmonton-Church Street’ menajeri Polat Kandil, her geçen gün büyüyerek hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Kandil, “Katılımın geçen yıla göre daha fazla olması Kervan Sofrası ailesinin büyüdüğünün bir göstergesidir. Bu ailenin bir parçası olmak hepimiz için çok önemli. 11 yıldır bizi tercih eden müşterilerimize duyduğumuz saygı ve işimize gösterdiğimiz özen bizi rakiplerimizden farklı ve başarılı kılıyor. Rekabetin gittikçe arttığı restoran sektöründe hepimiz işimize ayrı bir özenle sarılıyoruz” dedi.