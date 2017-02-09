Seferhisar’ın zeytinyağı İngiltere’den tam not aldı

İzmir‘in Seferihisar ilçesinde üretilen Bilge Ağaç Zeytinyağı İngiltere‘de zeytinyağı otoritelerinden tam not aldı. İngiltere‘nin başkenti Londra‘da düzenlenen zeytinyağı tadım gününde dünyanın önde gelen zeytinyağları yer aldı. İtalya, Yunanistan ve İspanya‘nın ünlü zeytinyağlarının test edildiği etkinlikte Seferihisar bölgesi’nde üretilen Bilge Ağaç Zeytinyağı uzmanların beğenisini topladı.

Dünyaca ünlü zeytinyağı tadımcısı, İngiliz araştırmacı- gazeteci yazar Judy Ridway, Bilge Ağaç Zeytinyağı’nın tadı, kokusu ve aromasıyla dünyanın önde gelen zeytinyağları ile aynı kalitede olduğunu ifade etti.

“TÜRK ZEYTİNYAĞI DÜNYAYA TANITILMALI”

Zeytinyağı uzmanı Judy Ridway, Türk zeytinyağının, fındık ve ceviz tadı veren, taze ot kokulu kaliteli bir yağ olduğunu belirterek, Türk zeytinyağlarının dünyada tanıtımının yapılması için daha büyük çaba sarf edilmesi gerektiğini vurguladı. Tüketicilere de önerilerde bulunan Ridway, zeytinyağının kalitesinin renginden anlaşılmayacağını; sofralarda özellikle naturel sızma zeytinyağının tercih edilmesi gerektiğini söyleyerek “Zeytinyağının kalitesi renginden değil, koku ve tadından anlaşılır. Tadında ne kadar çeşitlilik varsa o kadar kalitelidir. İyi bir zeytinyağı meyvemsi, yani zeytinimsi tatta olmalıdır. Tadıldığında badem, elma, tatlı, taze, çiçeksi, cevizimsi, hafif acı, marul kokular hissedilmelidir” dedi.

Genel olarak zeytinyağı lezzetinin, dilin ön tarafında meyvemsi, boğaza yakın bölgede ise baharatlı hissedilmesiyle anlaşılacağını ifade eden Ridway, “Boğazda hissedilen acılık, yağın fenolik bileşikler ve diğer antioksidan bileşiklerce zengin olduğunu gösterir. Kaliteli yağlarda aroma çeşitliliği ve harmoni önemlidir. Kalitesi düşük, bayatlamış veya bozuk yağlarda ise çamursu, metalik, topraksı, ağır, rutubetli, küf, asidik, ekşi, tahta gibi tatlar alınır” şeklinde konuştu.

500 YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARINDAN ÜRETİLDİ

“Başka bir Tarım Mümkün” iddiasıyla yürütülen çalışma kapsamında 500 yıllık anıt zeytin ağaçlarından üretilen Bilge Ağaç Zeytinyağı’nın dünyaya tanıtılması için büyük çaba gösterdiklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer; “Bu ürünümüzün kalitesinin göstergesidir. 500 yıllık ağaçlarımızdan ürettiğimiz zeytinyağımızın İngiltere‘de de beğeni toplamasından büyük mutluluk duyduk. Yurdışında da otoriteler tarafımızdan yağımızın beğenilmesinden dolayı sevinçliyiz ve gurur duyuyoruz.” dedi. (dha)