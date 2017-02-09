TTFF’den ‘İki’ dev proje

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, uzun süreden beri yaşadığı sorunların ardından ‘Dev’ adımlar atma kararı aldı.

Fahri Başkan Dr Teoman Sırrı MBE, Vice-President Nural Ezel ve muhasebeci Enver Kannur’un da katıldığı Salı akşamı yapılan Federasyonunun Şubat ayı toplantısında iki önemli proje hakkında açıklamalarda bulunuldu.

İlk proje Kuzey Londra’nın Edmonton bölgesinde bulunan Churchfield Recreation Ground üzerinde yapılacak tesislerle ilgili. Enfield Belediyesi tarafından önerilen bu yer için 22 Şubat tarihine kadar bir proje hazırlanacak. Bununla ilgili kurulan komitede Enver Kannur, Nazım Çelebi, Mustafa Çetinkaya, Eray Öznacar, Mehmet Gözde ve Serdar Sarı yer aldı.

İkinci proje ise TTFF’nin statüsünün vakıf veya yardım kuruluşuna çevrilmesi hakkında. Sekreter Eray Öznacar, bu konuda da Silvine Law Avukatlık Şirketi’nin çalışmalara başlayacağını kaydetti. Şirket yetkilileri de toplantıya gelerek bilgi verdi.

Onaya sunulan iki proje için de toplantıda bulunan 18 kulüp temsilcisi olumlu görüş bildirdi.