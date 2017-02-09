Yeşilada zor da olsa kazandı: 5-3

Brexit İngiltere’ye kaça patlar?— 9 Şubat 2017
Brexit’in Londra’daki finans sektöründe 30 bin kişinin işine ve 1,8 trilyon avroluk iş hacmine mal olacağı tahmin ediliyor.
Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
İkinci Küme’de zirve adayları arasında yer alan Yeşilada, Pekünspor’u 5-3 yenerken zorlandı.
Pymmes Park sahasında rakibine konuk olan Yeşilada bir ara 4-0 öne geçesine rağmen, oyunun sonlarına Pekünspor’un peşpeşe attığı üç gol sonrası güç anlar yaşadı. Yeşilada ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Konuk takımın gollerini Cenk Tufan (2), Efe, Ahmet ve Nevzat atarken, Pekünspor Eren (2) ve Noah’la sonuca ulaştı.
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